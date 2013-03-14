Kayseri'de Temiz Hava Projesi Başlıyor

Çevre konusunda her zaman örnek teşkil eden Kayserigaz, 2011 ve 2012 yılları arasında bu bağlamda gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile Kayseri halkına verdiği önemi gösterdi. Bu konuda gerçekleştirilen bütün projeler “Şehirler Solunan Havaları ile Marka Olurlar” adı altında faaliyet gösterdi ve Kayseri halkından büyük destek aldı. 2013 yılında da Kayserigaz, çevre ve özellikle hava kirliliği konularında örnek alınacak faaliyetlerle Kayserili’nin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Hava kirliliği ile mücadele konusuna her zaman önem veren Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “2004 yılından itibaren Kayseri’nin mücavir alan sınırları içerisinde doğalgazın yaygınlaşması için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde görülmüştür ki yıllar itibariyle doğalgaz kullanıcı sayısı arttıkça hava kirliliği periyodik bir biçimde azalmıştır. Ancak; 2012 yılı içerisinde bu azalışın durduğu ve partikül madde ve kükürt dioksit oranının yeniden yükselişe geçtiği görülmüştür” dedi.

Bora, konuşmasına “2012 Yılı Aralık Ayında PM10 ortalamalarının en yüksek bulunduğu hava kalitesi izleme istasyonlarında Kayseri 1. sırada gelmiştir. Ekim Ayında PM10 ortalamalarının en yüksek bulunduğu 5. İl Kayseri olurken; Kasım ayında da 2. sırada olduğu görülmüştür. Hava kirliliği oranlarındaki artışın önüne geçebilmek için Kayserigaz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa çalışmalar yürütmekte ve bütün temiz hava eylem planlarının bir parçası olarak gereken desteği vermektedir.” diye devam etti.

Bora’nın bu açıklamasının üzerine 2013 yılında bu desteğin ilk örneği gerçekleşti. Kayserigaz, yaşadığımız çevrenin önemi, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve öncelikle hava kirliliği, hava kirliliğinin nedenleri ve buna ilişkin alınabilecek önlemler konularında uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanan ve Kayseri ili için çok büyük önem arz eden “Temiz Hava İstiyorum” projesine gönüllü olarak destek oldu ve projenin ilk toplantısına Kayserigaz Konferans Salonu’nda ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında Kayserigaz’da gerçekleştirilen toplantının ilk adımı Kayserigaz Müşteri Hizmetleri ve Pazarlama Müdürü Ceyhun Bahtiyar’ın konuşmasıyla başladı, İl Milli Eğitim Projeler Koordinatörlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki proje sorumlularının projeyle ilgili sunumlarıyla devam etti.

Kayserigaz, “Temiz Hava İstiyorum” projesinin başlangıç aşamasından bugüne kadar bu projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve projeyi uygulamaya geçirmek için destek veriyor.

Kayserigaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen projenin ilk toplantısının bütün paydaşlar tarafından olumlu geçtiği belirtilerek okullarda projeye en kısa sürede başlanması kararlaştırıldı.