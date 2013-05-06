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Kayseri'de Temizlik İşçisinin Feci Sonu

Kayseri’de, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir temizlik işçisi geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de Temizlik İşçisinin Feci Sonu
Kaza, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. 32 yaşındaki T.D.’nin kullandığı 38 SH 132 plakalı çöp kamyonunun geri manevra yapması sonrasında 45 yaşındaki Z.A.'nın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olaya şahit olan Z.A.’nın mesai arkadaşı, “Ben kendisine kamyonun arkasından atlamamasını söyledim. Kamyon geri manevra yapınca atladı. Kamyonun altında kalınca kurtarmak istedim ama bırakmak zorunda kaldım yoksa ben de kamyonun altında kalacaktım” diyerek olayı anlattı.
Z.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında kamyonun şoförü gözaltına alındı. (iha)
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