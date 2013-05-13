Kayseri'de Tiyatro Festivali Başladı

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, tiyatro grubu öğrencileri rengarenk elbiseleri ile katılırken, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra açıklama yapan Oktay Durukan, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ay onlarca etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunların içinde tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz” dedi. Durukan, “Bu gün Türkiye’nin uluslar arası ilk ve tek tiyatro festivalini yapmanın ve 8.’sini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ki festivalimize Kayseri’deki 28 okulun yanı sıra Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Kahramanmaraş, yurt dışından Türkmenistan tiyatro grubu bizimle olacak ve toplam 34 okul 19 gün boyunca Kayseri’de günde 2 tane oyun sergileyecekler. Şu ana kadar düzenlediğimiz festivalimize 222 okul katıldı. 4 bin öğrenci sahneye çıktı. 150 bine yakın insan da bu festivalimizi izledi. Ben tüm tiyatro severleri 13 ve 31 Mayıs tarihleri arasında şehir tiyatrosuna bekliyorum” diye konuştu.