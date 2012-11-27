Kayseri'de Tiyatro Perdesi Başlıyor

Her yaş grubundan tiyatro severlere hitap edecek birbirinden renkli oyunların sahneleneceği 2012-2013 sezonunun açılış programında, TRT'de yayımlanan Altı Mantı dizisinde Kayserili bir ailenin çocuğunu canlandıran İnan Ulaş Torun, bir söyleşi gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak etkinlik, 28 Kasım Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

Ardından aynı gün akşam saat 19.00'da ise Şehir Tiyatrosu'nda Üstün Dökmen'in kaleme aldığı 'Komşu Köyün Delisi' isimli iki perdelik komedi oyunu, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencilerince sahnelenecek.

Öte yandan 02 Aralık 2012 Pazar günü ise 'Barış Gezegeni' isimli çocuk tiyatrosu minik tiyatro severlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan oyun, saat 13.00'de başlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Oktay Durukan, düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgiler vererek "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin önderliğinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinlikler içerisinde tiyatroya ayrı bir önem veriyoruz. Kasım-Temmuz ayları içerisinde her Cuma büyüklere, Pazar günleri ise çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahneye koyuyoruz. Mayıs ayı içerisinde ise gençleri sanat platformunda buluşturmak ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak için Türkiye'nin uluslararası nitelikteki ilk Liselerarası Tiyatro Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede yalnızca tiyatro etkinliğimizde yaklaşık 50 bin kişi ile bir araya geliyoruz. 2012-2013 tiyatro sezonumuzda yine birbirinden farklı oyunlar için perdemizi açacağız" dedi.