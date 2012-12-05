Kayseri'de Tören Düzenlenecek



Ünlü düşünür için hocasının türbesinin yanında bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda konferans düzenlenecek.



Kayseri Çevre Ahlak ve Kültür Derneği (ÇAKÜD) tarafından düzenlenen 'Aşk Eri Hz. Mevlana' konulu konferans 7 Aralık 2012 Cuma günü gerçekleştirilecek. Konferansa konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker katılacak. Saat 19.30'da başlayacak programda semazen gösterisi yapılacak ve Mesnevi okuması gerçekleştirilecek. ÇAKÜD yönetimi, tüm Kayseri halkını konferansa davet etti.



MEVLANA KİMDİR?



Mevlana, 30 Eylül 1207'de bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde doğdu.



Babası şehrin ileri gelenlerinden olan ve Bilginlerin Sultanı'ı (Sultanul Ulema)



unvanı almış Bahaeddin Veled'tir. Sultanul Ulema, bazı olaylar ve Moğol istilası nedeniyle Belh'den ayrılmak zorunda kaldı. ilk durağı Nişabur olan aile sırayla Bağdat, Kufe, Şam, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Larende'ye (Karaman) geldi. Burada Subaşı Emir Musa'nın yaptırdıkları medreseye yerleşti. Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad, Sultanü'I-Ulema'yı Konya'ya davet etti . Bahaeddin Veled, Sultanın davetini kabul etti. Hz. Mevlana, büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu. Sultanü'I-Ulema ölünce, talebeleri, Mevlana'nın çevresinde toplandı. Mevlana, 1244 yılında Şems-i Tebrizı ile karşılaştı. Ünlü düşünür, Konya'da babasının ders aldığı Seyyid Burhanettin'den yaklaşık 9 yıl eğitim gördü. Daha sonra Seyyid Burhanettin, Kayseri'ye döndü. Mevlana ise Konya'da kaldı. Hayatını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlana, 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mevlana, ölüm gününü 'Yeniden Doğuş günü' olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'a kavuşacaktı. Onun için Mevlana, ölüm gününe 'Düğün günü' veya 'Gelin gecesi' manasına gelen "Şeb-i Arus" diye isimlendirdi.



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