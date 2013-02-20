Kayseri'de Trafiğe Kayıtlı Ne Kadar Araç Var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdür Vekili Mahmut Özmen yaptığı açıklamada, ''20 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2012 haber bülteni sonuçlarına göre aralık ayı sonu itibariyle ilimizde trafiğe kayıtlı toplam 278 029 adet taşıt bulunmaktadır'' dedi.

Verilere göre Kayseri 'de, 170 bin 461 otomobil, 5 bin 32 adet minibüs, 4 bin otobüs, 45 bin 511 kamyonet, 15 bin 164 kamyon, 14 bin 524 motosiklet, 447 özel amaçlı taşıt, 22 bin 890 adet de traktör bulunuyor.