Kayseri'de Trafik Kazaları: 1 Ölü 11 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Kayseri-Malatya Karayolu 40'ıncı kilometresinde, Y.Ö. idaresindeki araç, Malatya'dan Kayseri yönünde seyir halindeyken Akmescit Kasabası mevkisinde takla atarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan D.O., M.O. ve M.O. yaralandı. Hayati tehlikeleri olan Y.Ö., M.O. ve M.O. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (E.Ü.T.F) Hastanesinde tedavi altına alınırken, tedavilerinin burada devam ettiği öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan D.O. ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan araç sürücüsü Y.Ö. tedavi gördüğü E.Ü.T.F. Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu arada, Yeşilhisar ilçesinde, M.K. isimli şahsın kullandığı aracın, Yeşilhisar İlçesi Erdemli Köyü pancar kantarı mevkisinde, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan H.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Melikgazi ilçesi Sarımsaklı köyü Doruruklu yol ayrımında M.G. yönetimindeki otomobil, Sivas-Kayseri istikametinde hareket halindeyken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta kaldırıma çarparak takla atması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada, araç şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan D.T.G., Ş.G. , Ö.Ç. isimli şahıslar yaralanmıştır. Ş.G. ile Ö.Ç'nin tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bünyan-Kayseri il yolu 8 kilometresi Mersinönü mevkisinde R.A'nın kullandığı aracın lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkan araç, takla attı. Kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan N.A. hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar, sevk edildikleri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi. (iha)

