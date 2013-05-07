Kayseri'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Köyü yakınlarında Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde Kayseri'den Ankara istikametine seyir halinde bulunan A.D'nin kullandığı otomobil, yolun sağ tarafındaki trafik işaretine çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü A.D. olay yerinde hayatını kaybetti.



Sarız ilçesine bağlı Kıskaçlı Köyü yakınlarında Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda seyir halinde bulunan M.K'nın kullandığı aracın, önünde seyreden O.K. yönetimindeki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçların sürücüleri ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan L.M. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.



Öte yandan, Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde Kayseri-Sivas kara yolunda S.E. yönetimindeki araç, Tüv-Türk Araç Muayene İstasyonuna dönmek üzere yavaşladığı esnada, aynı yönden gelen A.G'nin kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüleri, sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.



Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (iha)

