Kayseri'de Trafik Kazaları: 7 Yaralı

Alınan bilgilere göre, T.Ç.'nin kullandığı otomobil, Tahtalıköyü istikametinden Kızılköy istikametine seyir halindeyken Pınarbaşı ilçesi Kızıldere köyü yakınlarında, araç tekerleklerinin mıcıra kapılması sonucu, sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sol tarafındaki şarampole girip takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan B.T., M.Ç. yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Pınarbaşı Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, Kayseri yönünden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde bulunan Ş.Ö'nün kullandığı otomobil, Sarız ilçesi Kıskaçlı köyünde (Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu) sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Ş.Ö ile araçta yolcu olarak bulunan mağdurlar E.O, D.A ile R.Ö hafif yaralandı. Ş.Ö’nın Pınarbaşı Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, yolcular E.O ,D.A ile R.Ö'nün ise ileri tetkik için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlandığı öğrenildi. (iha)

