Kayseride Trafik Kazaları

SÜRÜCÜ UYUDU, YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında sürücünün uyuması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Karatay köyünde meydana gelen kazada, sürücü G.T.’nin uyuması sonrasında otomobilin takla attığı öğrenildi. Meydana gelen kazada otomobilin içinde bulunan S.B., G.D., İ.A. ve E.E.’nin yaralandığı bildirildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin yapıldığı ve kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.



OSB’DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



Organize Sanayi Bölgesi’nde servis minibüslerinin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki servis minibüsünün çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada serviste bulunan işçiler M.T., A.B., P.S. ve M.G.’nin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.



İNCESU’DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI



Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde meydana gelen kazada, H.H.Y.’nin kullandığı otomobilin, A.T.’nin kullandığı otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada H.H.Y. ile birlikte A.T., H.İ.T. ve M.T.’nin yaralandığı, yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları bildirildi. (iha)

