Kayseri'de Trafik Kazaları

Alınan bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Ağırnas beldesinde, A.E. isimli kişi, yönetimindeki araç ile Ağırnas Beldesin istikametinden Bünyan istikametine seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarına takla atması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 100 promil alkollü olduğu belirlenen A.E. sevk edildiği sağlık kuruluşundaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akkışla ilçesi Gömürgen kasabasında, A.K. isimli kişi, motosikletiyle seyir halindeyken, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, Akkışla Sağlık Müdürlüğünde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Develi ilçesi Çaylıca köyünde, A.K'nin kullandığı araç, yolun stabilize ve çakıllı olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak, yolun sağ tarafına kaydı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan mağdur Y.K. hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar Develi Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İncesu ilçesi Tahirini köyünde A.B'nin kullandığı traktör seyir halindeyken devrildi. Kazada traktörde bulunan İ.B. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yine İncesu ilçesi Garipçe Mahallesinde A.E'ın kullandığı otomobilin Nevşehir-Kayseri karayolunda seyir halindeyken orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada A.E. yaralandı. Yaralı sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bünyan ilçesi Yünören köyünde İ.D. isimli kişinin kullandığı traktörün seyir halindeyken aks kesmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü İ.D. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yahyalı ilçesi Mustafabeyli köyünde A.K. yönetimindeki araç ile Yahyalı-Develi istikametinde seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen M.S. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.T. ve H.H.T. adlı şahıslar yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, sevk edildikleri Yahyalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (iha)

