Kayseri'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde, Sinan Tufan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında yürüyen Şerife Akbaş'a ardından da park halindeki tıra çarptı.



Kazada, sürücü Sinan Tufan ile otomobilde bulunan Murat Etyemez, Sinan Üçtepe, İsmail Bayram, Yusuf Dalkıran ile Şerife Akbaş yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bazı özel hastanelere kaldırıldı.



