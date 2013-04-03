Kayseri'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahallede meydana gelen trafik kazasında M.Ç. idaresindeki 38 ST 311 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 38 VA 723 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 38 ST 311 plakalı otomobil içerisinde bulunan yolcular C.Ö., M.Ç., S.K., G.Ö., ve otomobil sürücüsü M.Ç. ile 38 VA 723 plakalı otomobil içerisinde bulunan yolcu Y.D. ve sürücüsü M.D. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

