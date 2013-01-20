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Kayseri'de Trafik Kazası

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de Trafik Kazası
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 RZ 521 plakalı aracın çarptığı D.Ö.(39) yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan D.Ö. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların habermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.Ö, tedavisi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.Ö.(39)'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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