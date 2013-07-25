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Kayseri'de Tren Otomobili Biçti

Kayseri’de hemzemin geçitten geçen bir otomobile yük treni çarptı. Otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de Tren Otomobili Biçti
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 38 HH 769 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada bir yük treninin çarptığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, yük treni olay yerinden ayrıldı.
Çarpmanın şiddetiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar kaza yerine koşarak yaralılara yardım ederken, yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan bir çocuk, ağır yaralanan annesini yerde kanlar içinde görünce ‘Annemi kurtarın’ diyerek çığlık attı. Çocuğu olay yerine yardıma koşan vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, 6 yaralı vatandaşların da yardımı ile ambulanslara konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan makinist daha sonra 155'i arayarak polis ekiplerine teslim etti. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlattı.
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