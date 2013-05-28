Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği görevlileri tarafından İlimizde faaliyet gösteren uyuşturucu madde tacirlerine (Sokak satıcıları, uyuşturucu madde bulunduranlar, naklini yapanlar, kullanan ve ticaretini yapan şahıslar) yönelik olarak yürütülen planlı operasyonlar kapsamında, A.P, R.P, Ş.A, O.S, S.Ö, M.T, A.P ve İran uyruklu A.S, H.R.B, J.A, A.F, A.F isimli şahısların çevre il ve ilçelerden temin etmiş oldukları uyuşturucu maddeleri (esrar, Meteamfetamin ve Ecstsy Hap) ilimize getirerek kullanıcı şahıslara para karşılığında sattıkları bilgilerine ulaşılması üzerine çalışmalar başlamıştır. 20.11.2012 tarihinde başlatılan ve 14.05.2013 tarihinde sonlandırılan operasyon kapsamında, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde satın alan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslardan 20 ayrı yakalama yapılmış, yakalamalarda 40 şahıs hakkında işlem yapılmış, toplam daralı ağırlığı 41 gram gelen Afyon sakızı, daralı ağırlığı 14,53 gram gelen Metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 65 gram gelen esrar maddesi, daralı ağırlığı 0.1 gram gelen eroin maddesi, uyuşturucu madde kullanmada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ampul ve metal boru, 109 karton gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 adet dolu av fişeği ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.P, R.P, A.P, Ş.A, O.S, S.Ö, C.A ve İran uyruklu H.R.B, J.A, A.F, A.F, A.S isimli şahıslar yakalanmış, 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 11 şüpheli adli mercilerce tutuklanmıştır'' denildi. (iha)

