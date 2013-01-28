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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan operasyonda, 31 kilo 652 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçlarında esrar maddesi bulunan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Boğazköprü Niğde girişinde durdurulan bir araç içerisinde E.A isimli şahsın yakalandığı, uygulama noktasını görerek kaçan ancak emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalanan diğer bir araçta da G.K. ve Y.K. isimli şahısların yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, araçlarda yapılan aramada, bagaj kısmında 2 adet çuval içerisinde toplam daralı ağırlığı 31 kilo 652 gram gelen esrar maddesi ele geçirildiği kaydedildi.
Uyuşturucu madde bulunan araçlarda yakalanan E.A., G.K. ve Y.K. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)
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