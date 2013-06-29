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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 3 kilo esrar ve 6 bin 395 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri operasyonlar çerçevesinde, Sivas Bulvarı üzerinde A.K.’nin kullandığı araç içerisinde 1 adet siyah renkli poşet içerisinde şeffaf koli bantlarına sarılı vaziyette 1 kilo 510 gram esrar ele geçirildi.
Sarız ilçesinde de operasyonları yürüten KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yapılan operasyonda M.K isimli şahsı yakaladı. M.K.’nin ikametinde yapılan aramada, evin bahçesinde sebzelerin arasında dağınık vaziyette ekili 3 bin 585 kök kenevir bitkisi ve 1kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri H.Ç. ve N.S.’nin evlerine operasyon düzenleyerek evin bahçesinde 300 metre kare genişliğinde ve dışarıdan bakıldığında görülmeyecek şekilde duvar üzerinde saçlarla kapatılmış, sulaması ve bakımı yapılmış 2 bin 810 kök kenevir bitkisi ele geçirdi..
Polis, olaylarla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)
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