Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kayseri’de esrar satan torbacı olarak tabir edilen kişilere yönelik olarak operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Sabah saatlerinde çeşitli yerlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 16 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (iha)

