Kayseri'de Uyuşturucu Tacirinin Cezası Belli Oldu

Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar V.P. ve F.Ç. yer aldı. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkartılan sanıklar, ‘uyuşturucu ticareti yapma ve nakletme’ suçundan yargılandı.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanık V.P.’yi, 6 yıl hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası ile çarptırdı. Sanık F.Ç.’ye ise 6 yıl ceza veren heyet, F.Ç.’nin suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı 4 yıl 6 aya indirdi. Sanığın samimi ikrarda bulunduğuna kanaat getiren heyet bu cezayı 3 yıl 9 aya çevirdi. Sanık F.Ç.’nin uyuşturucu madde kullanmasından dolayı ‘uyuşturucu ticareti yapma ve nakletme’ suçundan beraat etti. (iha)

