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Kayseri'de Uzaylı Gördük İddiası

Kayseri’de lise öğrencisi iki genç kız, cep telefonları ile çektikleri ışık huzmesi şeklindeki görüntünün uzaylıların bir işareti olduğunu öne sürdü.

Kayseri'de Uzaylı Gördük İddiası
Dilek Henden ve Fatmanur Büber adlı lise öğrencisi iki arkadaş, geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri Kalesi üzerindeki kırmızı ışığı cep telefonları ile fotoğrafladı. Aynı zamanda ‘kinestezi’ ile uğraştığını söyleyen ve söz konusu ışık huzmesinin uzaylıların bir işareti olduğuna inandığını dile getiren Dilek Henden, “İlk gördüğümde ben de çok şaşırdım, bir ışık duruyor, aşağı pat diye iniyor, sonra büyüyor, etrafında daireler oluşuyor. Herkes ona şimşek dedi ama hava öyle bir hava değildi. Uçağın arkasındaki iz dediler ama uçak izi değildi, uçak izini görmüştür herkes. Üstelik de o ışığın etrafında daireler vardı ve pat diye indi aşağıya” diye konuştu.
“Bununla ilgili çok araştırmalar yaptık, çok videolar izledik, uzaylıların gelmesini çok istedik, onlar gelmiş olabilir” diyen Henden, ışık huzmesini gördükleri anda yanlarında 4 arkadaşlarının daha olduğunu, ancak onların bu işarete inanmadıklarını söyledi.
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