Sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği ve yayaları olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın gün boyu devam edeceği öğrenilirken, ertesi gün havanın parçalı bulutlu olmasının beklendiği bildirildi.
Kayseri'de Yağış Etkili Oldu
Kayseri’de sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.
10 Nisan 2013 Çarşamba 13:09
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