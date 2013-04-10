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Kayseri'de Yağış Etkili Oldu

Kayseri’de sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Kayseri'de Yağış Etkili Oldu
Sabah saatlerinde başlayan yağmur trafiği ve yayaları olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yağışın gün boyu devam edeceği öğrenilirken, ertesi gün havanın parçalı bulutlu olmasının beklendiği bildirildi.
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