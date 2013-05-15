Kayseri'de Yağmur Etkili Oldu

Öğleden sonra ara ara yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ceket ve hırkalarıyla bazı vatandaşlar da çantaları veya poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar korunmak için bina diplerine koşarken Cumhuriyet Meydanı’nda ise yağan yağmurun tadını çıkaran gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Kayseri’de hafta sonuna kadar ara ara yağış beklendiği öğrenildi.