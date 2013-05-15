Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Yağmur Etkili Oldu

Kayseri’de öğleden sonra yağan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.

Kayseri'de Yağmur Etkili Oldu
Öğleden sonra ara ara yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ceket ve hırkalarıyla bazı vatandaşlar da çantaları veya poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar korunmak için bina diplerine koşarken Cumhuriyet Meydanı’nda ise yağan yağmurun tadını çıkaran gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Kayseri’de hafta sonuna kadar ara ara yağış beklendiği öğrenildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.