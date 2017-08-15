Kayseri’de yarın şemsiye almadan çıkmayın

Kayseri'de bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Mustafa Yılmaz, "Geçtiğimiz 45 gün içerisinde normallerin üzerinde sıcaklıkları ölçtük. Ama yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen nispeten serin havanın etkisi altına giriyor. Yurdumuzun Kuzey ve Kuzey Batı kesimlerinde yağış gözükecek. Biz de ilimizde yarından itibaren mevsime uygun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Bu yağışlarla beraber uzun süredir sıcaklık değerlerimiz ilk defa normallerin seviyesine inecek” dedi.

Yurdun genelindeki yüksek sıcaklıkların Haziran ve Temmuz ayında Kayseri'yi de etkilediğini kaydeden Mustafa Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haziran ayı normallerin altında sıcaklık dereceleri ölçtüğümüz bir ay oldu. Yağışlar da yine normallerin üzerinde gerçekleşmişti. Temmuz ayının başlaması ile beraber yurdumuz alçak basınç sisteminin altına girmeye başladı ve bu sene alçak basınç merkezi yurdumuzda daha fazla kendisini gösterdi. Yurdumuzun genelinde ve Kayseri özelinde de normallerin üzerinde sıcaklıkları yaşamaya başladık. Ağustos’un ilk yarısına kadar yaklaşık 45 günlük süreç içerisinde normallerin üzerinde sıcaklıkları ölçtüğümüz bir yaz yaşıyoruz. Normallerin yaklaşık 7-8 derece üzerinde ve uzun süreli sıcaklıkların yaşandığı bir Temmuz ve Ağustos’un ilk 15 günü gerçekleşti. Bizim genelde yazın en yüksek sıcaklıklarımız 30 veya 31 derecedir. En düşük sıcaklıklarımızda 12-13 derece civarındadır. Ancak Temmuz ve Ağustos’un ilk yarısında normallerin 7-8 derece üzerinde 37-38 gibi rakamları çoğunlukla ölçtük. Temmuz ayının son haftasında da 40 derece yakın sıcaklık değerlerimizi ölçtük. Biz 1929 yılından beri Kayseri’de meteorolojik gözlemler yapıyoruz. En yüksek değerimiz 40.6 derecedir. Bu sene bu değere yaklaştık ama herhangi bir rekor sıcaklık ölçülmedi. Sadece sıcaklığı uzun süre yüksek değerler ile ölçtük."



"Çocukları sıcak havalarda dışarı çıkarmayın”

Öte yandan sıcak havaların özellikle çocuklara zarar verdiğini dile getiren Memorial Kayseri Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Özer de, aileleri çocuklarını 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dışarı çıkarmamaları konusunda uyardı. Dr. Samet Özer, “Havaların ısınmasıyla beraber etrafta gördüğümüz sıcağa bağlı hastalıklarda artmaktadır. Bundan dolayı çocukların mutlaka sıvı tüketimini artırmaları gerekiyor. Sıcak havalar erişkinleri etkilediği kadar çocukları daha fazla etkiliyor. Sıvı tüketimini artırmadığımız zaman sıvı kaybına bağlı gelişen hastalıklar ile karşılaşabiliyoruz. Özellikle sıvı kaybını engellemenin yanında güneşin zararlı etkilerinden de korunabilmek için dışarıya çıkmadan önce mutlaka güneş kremi kullanılmasında faydalar görüyoruz. Günün belirli saatlerinde de özellikle 11-4 arasında çocukların dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Güneş ışınlarının çok dik geldiği ve güneş ışınlarının fazla olduğu saatlerde çocukların dışarda bulunmalarını çok fazla tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.