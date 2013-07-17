Kayseri'de Yılın Ahisi 3 Aday Arasından Seçildi

42 odadan bildirilen adaylardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim kurulunun belirlediği 3 esnaf arasından seçilen Develi’de terzi esnafı olan Mahir Solak, ‘İlin Ahisi’ seçildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kayseri Valiliğinin, Kayseri’de ‘İlin Ahisi’ olarak Develi’de 52 yıldır terzi esnaflığı yapan Mahir Solak’ı belirlediklerini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim kurulu olarak, 42 odadan bildirilen adaylar arasından 3 kişiyi seçerek valilik komitesine bildirdiklerini belirten Alan, “Kayseri’de yılın ahisini belirledik. 1989 yılından beri Kayseri’de ahilik haftası kutlanıyor. Türkiye’de 25 ildeydi. Geçtiğimiz yıllar itibariyle 81 ile yayıldı. Daha önceleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kutlanıyordu, şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kutlanıyor. Bu resmi bir kutlama. Ahilik Haftası, Kayseri’de 23-29 Eylül tarihleri arasın da kutlanacak. Her yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından 3 kişi belirleniyor. Valiliğin başkanlığında kurulan bir komite tarafından belirleniyor. Biz de, 42 odadan bildirilen adaylar arasından yönetim kurulu olarak 3 kişiyi belirledik ve valilikteki komiteye bildirdik. Develi’den terzi esnafımız Mahir Solak, Argıncık'tan marangoz Şıhömer Temiz ve Kayseri’de oto yedek parça satıcılığı yapan Kasım Tut’u diğer adaylar arasından seçip ilin ahiliğine aday olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.

“81 İLDE YAPILACAK SEÇİMLERDE YILIN AHİLİĞİNE TALİBİZ”

Belirledikleri 3 adayı Valilik Komitesine bildirdiklerini ve Valiliğinde bu 3 aday arasından Mahir Solak’ı seçtiğini söyleyen Alan, “Bu 3 aday arasından komite, ‘İlin Ahisi’ olarak terzi Mahir Solak’ı belirledi. Mahir Usta 52 yıldır iş yerinde terzilik yapıyor, 25 kadar da kalfa, çırak, usta yetiştirmiş. Ahiliğe yakışır bir şekilde değerli bir ağabeyimiz. İnşallah ileriki günlerde 81 il arasında seçim yapılacak oraya da talibiz. 23 Eylül'de burada yapılacak ahilik kutlamasında da kendisine ‘Ahilik Kaftanını’ giydireceğiz. Tüm esnaflarımız Ahi Evran’ın torunu ama biz 3 kişi tespit edip valiliğe bildiriyoruz. Ben bu şartlar altında çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yılın ahisi ilan ediyorum” şeklinde konuştu.