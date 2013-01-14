Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler büyük zorluk çekerken, yetkililer sürücüleri trafik kuralları ve işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
Kayseri'de Yoğun Sis
Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi.
14 Ocak 2013 Pazartesi 10:09
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