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Kayseri'de Yoğun Sis

Kayseri’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi.

Kayseri'de Yoğun Sis
Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına kadar düştü. Buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler büyük zorluk çekerken, yetkililer sürücüleri trafik kuralları ve işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
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