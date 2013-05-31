Kayseri'de Yöresel Yemek Yarışması Yapıldı

İlçe Halk Eğitim Müdürü Zeki Aydoğan’ın, yöresel lezzetlerin unutulmaması, gelecek nesillere aktarılabilmesi için önemli olduğunu belirttiği yarışmada, ilçeye ait Üzümlü, Yuvarlak, Çenetli börek, İçli köfte, Bezdirme, Kekli baklava, Yarma aşı, Tırkış ve Narpızlı aş gibi yemeklerin birbirleriyle yarıştığını ifade etti.

Yarışmayı Hatice Gülden’in, Narpızlı aş yemeğinin kazandığını belirten Aydoğan, Hatice Köylü ’nün yaptığı ‘’İçli köfte’’ yemeğinin ikinci, Ayşe Amber Karakoç’un hazırladığı ‘’Yuvarlak’’ yemeğinin de üçüncü olduğunu söyledi.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler veren Müdür Aydoğan, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Talep olması halinde yöresel yemeklerin öğretilmesi için kurs açabileceklerini ifade ederken, okulların kapanması ve yaz ayının başlamasıyla birlikte çok yoğun bir tempo içerisinde çalışarak birçok dalda kurs açılacağını da söyledi.