KAYSERİ'DE ZAMAN “DONDU“





Bu sabah meydandan geçenler bir kulenin saatine bir kendi saatlerine baktı. Cumartesi günü yağan ilk kardan sonra çıkan rüzgar henüz kar tutmaya başlamadan yerini keskin bir ayaza bıraktı. Yollar, evlerin çatıları ve damları soğuk havanın etkisi ile buz tuttu. Bugün ise meydan da yaya ve taşıtla geçen vatandaşlar şaşkınlıklarını bir süre üzerinden atamadı.19.18'den bugün sabah 07.18'e çalışmadı. Sonrasında geçen 2.5 saatlik zaman dilimi sonrası kulede zaman normale döndü.

II. ABDÜLHAMİD HAN PROJESİ

Önceleri tam bir vakit aralığı veremeyen vatandaşlar. "Öğle namazı sonrası... ikindi ile akşam namazı arası... gün batmadan şurada..." gibi zaman belirsizlikleri meydanlara yaptırdığı barok tarzı saat kulesi yapıları ile gidermiş oldu.

Saat kuleleri şimdi kentlerin birçok meydanında mevcut. Yapılmaya başlanan dönemler ise 20. yüzyıl. II. Abdülhamid Han saat kulesi ve muvakkithane yapılması için bir ferman yayınladı. Masrafları İl Özel İdareler , o dönemki adı ile Vilayet Muhasebe-i Hususiyesi tarafından karşılanmıştır.

Kayseri'de bulunan bu yapı önce yakınındaki askerlik dairelerinin mübaya işlemleri için kullanılmış, daha sonra Belediye Turizm Bürosu olarak hizmet görmüştür. Atatürk 13 Ekim 1924’te Kayseri’ye ikinci gelişinde burada halkın dilek ve şikâyetlerini dinlemiştir.

Kayseri'deki bu saat kulesi 1906 yılında yapılmıştır.Saat kulesinin mimari bilinmemekle birlikte Tavlusunlu Salih Usta tarafından inşa edildiği bilinmekte.





