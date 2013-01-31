Kayseri'de Zehir Tacirlerine Darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı operasyonda, bir otomobil içinde siyah renkli poşet içinde toplam ağırlığı 6 kilo 438 gram gelen esrar ele geçirildi. Otomobili kullanan N.E.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan bir başka operasyonda ise bir otomobilin arka sağ ve sol kapılarına zulalanmış vaziyette 13 paket halinde toplam ağırlığı 21 kilo 371 gram olan esrar ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheli R.B.’nin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Kuzey Çevre Yolu’nda yapılan bir başka operasyonda ise bir araçta yapılan aramalarda toplam 50 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak M.K., V.E., Ş.B. ve Ş.B. hakkında başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi. (iha)

