Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Edinilen bilgiye göre Nato Caddesi'nde seyreden D.A. hakimiyetindeki 38 UA 970 plakalı otomobile, kaygan zeminde kontrolden çıkan R.B. idaresindeki 38 YE 367 plakalı otomobil çarptı. Ardından İ.B. hakimiyetindeki 38 VT 370 plakalı otomobil R.B.’nin kullandığı araca, D.D. idaresindeki 38 UY 744 plakalı otomobil de İ.B. hakimiyetindeki araca çarptı. Kazada 38 VT 370 plakalı otomobilde bulunan M.B., A.T. ve H.D. yaralanarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

