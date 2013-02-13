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Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Kayseri’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Bulvar üzerinde bulunan ışıklarda yaşanan olayda 38 KL 323, 50 SK 439 ve 38 DN 301 plakalı aracın çarpısması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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