Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Bulvar üzerinde bulunan ışıklarda yaşanan olayda 38 KL 323, 50 SK 439 ve 38 DN 301 plakalı aracın çarpısması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)