Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Bulvar üzerinde bulunan ışıklarda yaşanan olayda 38 KL 323, 50 SK 439 ve 38 DN 301 plakalı aracın çarpısması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

