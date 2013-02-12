Kayserideki Dericiler Taşınacak mı?

Başkan Bekir Yıldız, Karpuzatan Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesislerin işletmecileriyle bir toplantı yaparak işletmelerin faaliyetleri esnasında insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş ve işçi güvenliği, işçi sağlığı, imar, kat mülkiyeti, trafik, karayolları ve tabiatın korunmasıyla ilgili düzenlemeleri içiren yönetmelik hakkında esnaflara bilgi verilerek alınan kararların gündeme getirildiğini kaydetti.

Toplantının yönetimini üstlenen Başkan Yardımcısı Esat Öztürk sıhhi ve gayrisıhhi ruhsat verebilmek için 3 şart olduğunun altını çizerek," Birincisi, yapının 1957'den önce yapılmış olması, ikincisi yapının yeminli bürolar tarafından işlem görmesi, üçüncüsü de yapının kullanım izin belgesi de adı verilen meskeninin olması gerekir. Bu 3 şartı taşımayan yere ruhsat verenlere 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası vardır. Kocasinan Belediyesi olarak sadece sakatat ve derici esnafın değil hiçbir esnafın moralini bozacak nitelikte bir girişimimiz olmadı. Esnafın moral ve motivasyonunu bozacak hiç bir girişime imza atmadık. Biz de bu amaçla bir araya gelelim, esnafımızı bilgilendirelim, dertleşelim, problemleri not etmiş olalım, en pratik nasıl çözülür kaygı ve gayretiyle böyle bir toplantı tertip ettik "dedi.

Esnaflar adına konuşan Şaban Eralemdar da yaptığı konuşmada, 25 yıldır Karpuzatanda, mevcut mekanlarında faaliyet gösterdiklerini belirterek," Biz, kooperatifimizi kurduk, 135 üyemizi de kaydettik. Her birine gerekli bilgileri verdik. Bizi, 3 ay daha, daha 6 ay daha idare edin demeye utanır hale geldik. Bunu ne kadar daha diyebiliriz ki? Belediye olarak gerekli şartlara uymayanlara 'tamam yarın kapatın' deme yetkisine sahipsiniz, bunu da biliyoruz. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.