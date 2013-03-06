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Kayseri'deki "İşkence" Davasında Ceza Yağdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiye işkence yaptıktan sonra evini yaktıkları gerekçesi ile yargılanan 3 sanığa toplam 148 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'deki
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar S.Y. (25), S.A (17), İ.A (17), avukatları ve işkence gördüğü iddia edilen Murat Öztürk katıldı.

Sanıklar, savunmalarında Öztürk'le kız meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve daha sonra Öztürk'ün ellerini bağladıklarını söyledi.

Pişman olduklarını ifade eden sanıklar, olayın bu aşamaya geleceğini hiç tahmin etmediklerini ve arkadaş kurbanı olduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "yağma, cebir, hürriyetten yoksun bırakma, kasten yangın çıkartma, silahlı yağma ve adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından S.Y'yi 64 yıl, S.A. ve İ.A'yı ise 41'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

-Olay-

Geçen yıl 22 Ağustos'ta, S.Y. (25), S.A. (17) ve İ.A. (17), tartıştıkları Murat Öztürk'e merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde işkence yapmış daha sonrada Öztürk'ün evini benzin dökerek yakmışlardı.

Öztürk, komşularının yardımı ile yanan evden çıkarılırken olay yerinden kaçan 3 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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