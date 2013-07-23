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Kayseri'deki Ölüm Yolunun Son Kurbanı Genç Kız

Kayseri’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kayseri'deki Ölüm Yolunun Son Kurbanı Genç Kız
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, H.Ş.’nin kullandığı 06 MIV 49 plakalı kamyonun otobüsten inen ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 20 yaşındaki Damla Y.’ye çarptığı öğrenildi.
Kazada ağır yaralanan Damla Y.’nin olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, ancak burada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazadan sonra kamyon şoförü H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kayseri-Malatya karayolu olarak da bilinen Nalçik Bulvarı’nda, 2013 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında, Semanur Dağaşan, 9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı ve 50 yaşındaki Hüsniye Aktaş hayatını kaybetmişti.
Mahalle sakinleri ise meydana gelen ölümlü kazalar sonrasında yolu trafiğe kapayarak birkaç defa eylem yapmış ve üst geçit ile alt geçit yapılması yönünde talepte bulunmuştu. (iha)
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