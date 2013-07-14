Kayseri'deki Yetimlere Bayramlık Dağıtıldı

Bakan Taner Yıldız, Kayseri'de İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programa katıldı. İHH'nın öncülüğünde yetimler için yapılan bu çalışmayı canı gönülden kutladığını belirten Yıldız, ''Küçükken, büyüklerimizin eskilerini kullandığımız o günlerden hamdolsun, her çocuğumuza yeni giysileri bire bir verebildiğimiz günlere geldik. Hayırseverleri böyle organizasyonlara katkı sağlamaya davet ediyorum. Zaman zaman paramız olur, böyle organizasyonlar olmaz, bazen de böyle organizasyonlar olur ama bizler maddi anlamda fırsat bulamayız. İşte şimdi İHH'nın böyle bir organizasyonu var ve hayırseverlerimiz, bu organizasyona katkıda bulunarak aynı zamanda yetimleri sevindirebilirler'' dedi.

Bakan Yıldız, İHH'nın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yardımlarını sürdürdüğünü de ifade ederek, ''O yetimler, dünyadaki zulmeden yapının, hiç istemesek de yaşanan savaşların bize bıraktığı emanetlerdir. Onlara sahip çıkmak da her insanın görevidir'' ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, konuşmasının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi'nin belirlediği yetim çocuklara bayramlık kıyafetlerini verdi.

İHH Kayseri Şube binasında düzenlenen programa; Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar, İHH yöneticileri ve çocuklar katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir gazetecinin, elektrik sıkıntısı çekilip çekilmeyeceği şeklindeki sorusuna, ''Hava sıcaklıklarının artması, klima kullanımını da artırdı. Bu nedenle elektrik tüketimimiz de zirve yapıyor ancak elektrik konusunda ülkemizin sıkıntı yaşaması söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde daha sıcak günler yaşanacağını tahmin ediyoruz. O günleri de düşünerek hesaplarımızı yapıyoruz. Ancak yeteri kadar elektriğimiz var ve herhangi bir sıkıntının yaşanacağını düşünmüyoruz'' cevabını verdi.