Kayseri'den 2 Tır Yardım Toplandı

İHH tarafından Kayseri’de 9 bölgede başlatılan yardım kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kampanya başladığı andan itibaren vatandaşların giyecek ve yiyecek getirdiklerini söyleyen İHH Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yağmur, “Vatandaşlarımız dolaplarında kullanmadıkları giysileri veya yeni satın aldıkları giysileri bu kampanya çerçevesinde bize getirdi. Kayseri’nin 9 ayrı noktasında başlattığımız yardım kampanyasında çocuk giysileri, erkek ve bayan giysileri, çay setleri, elektrikli sobalar ve gıda maddeleri topladık” diye konuştu.

Daha önce bir TIR dolusu yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini söyleyen Yağmur, “Bugün de 2 TIR dolusu yardım malzemesini gönderiyoruz. Bu ayın sonuna kadar sürecek olan kampanyamıza tüm vatandaşlarımızı destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Kampanya çerçevesinde 9 ayrı bölgede toplanıp Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde görevliler tarafından ayrıştırılarak çuvallara yerleştirilen yardım malzemeleri, 2 TIR’a yüklenerek Suriye’ye gönderildi.