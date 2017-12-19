Kayseri’den 2017 yılında bin 864 kişi hacca gitti

İl Müftüsü Şahin Güven, Müftülük il binasında düzenlediği basın toplantısında, Hac kayıtları hakkında bilgiler verdi. Kayıtların 21 Aralık’ta başlayacağını belirten Güven, “2018 yılı Hac kayıtlarımız 21 Aralık Perşembe gününden itibaren bütün il ve ilçe müftülüklerimizde, ayrıca internet ortamından da kayıtlar başlıyor. 2018 yılında Hacca gitmek isteyen Hacı adaylarımızın müracaatlarını 21 Aralık Perşembe gününden başlamak üzere 29 Aralık Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekmektedir. Daha önceki yıllarda müracaat etmiş olup da hak kazanamayanlar ise tekrar yeniden Hac kayıtlarını yenileyecekler. İsterlerse internet ortamından, isterlerse de bizzat il ve ilçe müftülüklerimize gelerek yenileyebileceklerdir” dedi.



2017 yılında 7 bin 875 adet kayıt aldıklarını belirten Güven, bin 864 kişinin Kayseri’den Hacca gittiğini belirtti. Kayseri’de 43 binin üzerinde Hacca gitmek isteyen vatandaşın bulunduğunu kaydeden İl Müftüsü Güven, “2017 yılında yeni kayıt olarak 7 bin 875 adet kayıt almıştık. Daha önceki yıllardan aktarılan kayıtlarla birlikte 43 binin üzerinde Hacca gitmek isteyen Hacı adaylarımız vardı. Bunlardan bin 864 kişi bu yıl Hacca giderek ifa ettiler. 41 bin 858 Hacı adayımızda 2018 yılına devrolmuş oldu. Bu yıl yeni kayıtlarla birlikte kaç kişi olursa bunların hepsini genel merkeze gönderiyoruz ve Hac kuralarında kimlere Hacca gitmek çıkıyorsa inşallah onlar 2018 yılında Hac görevlerini ifa edecekler. Hacı adaylarımız isterlerse 10 kişiyi aşmamak üzere gruplar halinde de müracaat edebilirler. Grup başkanının atmış olduğu imza bizleri bağlayıcı olmaktadır ve sadece onunla irtibata geçilmektedir” şeklinde konuştu.



Hacca gitmek isteyen engelli vatandaşlarında, daha önce Hacca gitmeyen bir refakatçıyı yanında götürebileceğini belirten Güven, sözlerini şöyle tamamladı:

“Engelli vatandaşlarımızdan Hacca gitmek isteyenler daha önce hiç Hacca gitmemiş olan bir refakatçiyi de yanında götürebilmektedirler. Ancak daha önce hiç Hacca gitmemiş olma şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte Hac kayıtlarını yeni yaptıranlar yada daha önceki yıllarda Hac kaydını yaptırıp da konaklama türlerinde değişiklik yapmak isteyenler 21-29 Aralık tarihleri arasında istedikleri değişiklikleri yaptırabilirler. Hac kurasında Hacca gitmeye hak kazanan bir adayımız daha sonra bu konaklama türlerinde değişiklik yapamamaktadır. Bu sebeple şimdiden bu değişikliklerin yapılması önemlidir.”