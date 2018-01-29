KAYSERİ’DEN AFRİN’E MANEVİ DESTEK

Binlerce Kayserili sabah namazında Hunat Camii'nde bir araya geldi. "Dualar Kahraman Mehmetçik İçin" adlı program kapsamında sabah namazı sonrası dualar edildi. Programa Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa Doğu Türkistanlılar ve Genç KAYMEK öğrencileri de iştirak etti.



İl Müftüsü Şahin Güven tarafından Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından Afrin'de önemli bir operasyona imza atan kahraman Mehmetçik için dualar edildi. Şehitlerimiz için rahmet dilendi ve gazilerimize acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Milletvekili Taner Yıldız cami çıkışı yaptığı açıklamada "Toplumun her katmanının kalbine indirdiği içten hissettiğinin bir göstergesidir. Sabah namazında yapılan duaya gelen vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle içeri giremedi. Biz, şehitlerimizin olmasını temenni etmeyiz, ama ülkemiz için ödenecek bedellere hep beraber hazır olduğumuz burada hissettik. Dua ettik, Allah askerimizi muhafaza etsin. Kazasız belasız şekilde PKK kamburu üzerimizden atılacak. Bölgeden yaşanan oyunları görüyoruz. Bugün orada terör örgütlerinin kimler yanındaysa karşısında yer alacak göreceğiz. Biz ABD ve Rusya'nın aklıselimi bulacağına inanıyoruz, olması gereken budur" diye konuştu.Başkan Büyükkılıç da açıklamasında “Birliğimizin, kardeşliğimizin, dayanışmamızın en güzel örneği sergileyen Kayserimiz her zaman olduğu gibi bugün de beraberliğimizi göstermiştir. Yapılan dualarla hatimlerle askerlerimizin yanında bulunamasak da buradan dualar ile destek olma anlayışı içinde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. ‘Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ ilkesi ile bu millet ve hele hele söz konusu vatan olunca tek yumruk olduğunu dünya devletlerine gösterirken mazlumların da bir bakıma umudu olmuştur. Bugün de hemşehrilerimiz ellerini semaya açarak Türk askeri ve devlet yöneticileri için dua edip Türkiye’nin bekası için hayırlı olması temennisinde bulundular. Bizlere bu ülkeyi emanet eden şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım.” dedi.Hunat Camii'nde kılınan sabah namazı ve duaların ardından programa katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.