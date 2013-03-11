Kayseri'den Akrasay'a Hırsızlık İçin Gittiler

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den Aksaray’a gelen 4’ü bayan 5 kişi, Aksaray merkezde iki ayrı evi kapı göbeklerini kırmak suretiyle soydu. Hırsızlar kayıplara karışırken, evlerinin soyulduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelileri tespit eden polis, L.Ç. (46), H.Ç. (28), Z.T. (21), D.Ç. (25) isimli bayanlar ile M.Ç. (30) isimli zanlıyı kısa süre içerisinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (iha)

