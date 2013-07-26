Kayseri'den Ankara'ya Yürüyorlar

12 gün sürecek olan yürüyüşlerini Ankara’da sonlandıracak olan Hasan Sağlam ve Hüseyin Akyol, seslerini duyurabilmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakacak. AK Parti Kayseri il binası önünde Ankara’ya doğru harekete geçmeden önce bir açıklama yapan Hasan Sağlam, “Bizler emeklilikte yaşa takılanlar olarak 1999 yılında bir gecede emeklilik hakları elinden alınan, kademeli olarak da emeklilik hakları elinden alınan 1999 öncesi çalışma hayatına başlayan işçi, memur ve esnaf olan kişileriz. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri’de eylemler yaparak hükümete ve Meclis’e sesimizi duyurmaya çalıştık” diye konuştu.

Sağlam, “Hükümet verilen önergeleri bir bir reddetmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ‘Yaş ve prim şartlarından birini kaldırmak vatana ihanet olur’ diye televizyonlarda açıklamalar yapıyor. Biz de kendisine Kayseri’den soruyoruz, Sayın Çelik sizlerin yaş ve prim günleri ne kadardır? Devlet biz işe girerken 25 yıl ve 5150 gün prim şartlarıyla emekli edecekti” dedi.

‘Emeklilik hakkım neredesin’ sloganıyla Kayseri’den Ankara’ya 12 gün sürecek protesto yürüyüşüne başladıklarını belirten Sağlam, “Arife günü öğlen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk koyarak bu eylemimizi sonlandıracağız ve 1 Eylül’de Antalya’da saat 12.00’de, 7 Ekim’de de Bursa’da geniş katılımlı iki eylem yapacağız. Eğer halen hükümetten olumlu cevap gelmezse 2014 Mart yerel seçimlerinde hükümete en güzel cevabı sandıkta vereceğiz” şeklinde konuştu.

Hasan Sağlam ve Hüseyin Akyol, açıklamanın ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.