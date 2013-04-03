Kayseri'den Darende'ye Kültür Sanat Rüzgarı

Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Malatya'nın Derende İlçesi'nde Darende Kaymakamlığı'nın davetlisi olarak iki ayrı oyun sahneleyecek. 06 Nisan Cumartesi günü Darende Kaymakamlığı'nın Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek olan oyunlardan ilki, saat 13.00'te çocuklar için Masal Dünyasına Yolculuk olacak. Ardından saat 19.30'da Komşu Köyün Delisi büyük tiyatroseverlerle buluşacak.

Darendelilere farklı bir gün yaşatacak olan Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün sahneleyeceği oyunlara, Darende halkının ilgisinin yoğun olması bekleniyor.