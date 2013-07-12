Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Kayserimiz son yıllarda yapılan devasa yatırımların yanısıra hayırseverlik anlayışıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Nerede bir ihtiyaç varsa onu karşılamayı kendisine görev sayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eli şimdi de Diyarbakır'a uzandı. Kardeşliğin, dostluğun, bir arada yaşamanın gereği olarak oralardaki kardeşlerimiz için iaşe paketleri gönderdik. Şu mübarek günlerde bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Kayseri'den Diyarbakır'a Yardım Eli
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak amacıyla Diyarbakır'a 1.000 adet iaşe paketi gönderdi. 4 kg şeker, 2 kg çay, 2 kg siyah zeytin, 2 kg kuru fasulye, 2,5 kg pirinç, 2 kg nohut, 4 kg makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 5 lt ayçiçek yağı ve 850 gr domates salçasından oluşan iaşe paketlerinin dağıtımı tamamlandı.
12 Temmuz 2013 Cuma 18:04
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