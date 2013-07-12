Kayseri'den Diyarbakır'a Yardım Eli

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Kayserimiz son yıllarda yapılan devasa yatırımların yanısıra hayırseverlik anlayışıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Nerede bir ihtiyaç varsa onu karşılamayı kendisine görev sayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eli şimdi de Diyarbakır'a uzandı. Kardeşliğin, dostluğun, bir arada yaşamanın gereği olarak oralardaki kardeşlerimiz için iaşe paketleri gönderdik. Şu mübarek günlerde bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.