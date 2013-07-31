Kayseri'den Ekşi Sözlük'e Suç Duyurusu

Kayseri Adalet Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, herkesin toplumun dini hassasiyetlerine saygı duyması gerektiğini ifade etti. Konaç, internet üzerinden yayın yapan Ekşi Sözlük sitesinde Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimiz hakkında hakaret içeren ifadelerin yer aldığını ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ifadelerin kaldırıldığını söyledi.

Konaç, “Bu topraklarda insanlar kendi peygamberine hakaret etmekten ve küfretmekten hiç çekinmez hale gelmişlerdir. Elbette herkes dilediğince inanmaya, istediği dini tercih etmeye veya inanmama hakkına sahiptir. Ancak hiç kimsenin bir başkasının dini değerlerine küfretme hakkı yoktur, böyle bir özgürlüğü asla kabul edemeyiz. Hele hele yüzde 99 Müslümanların yaşadığı bir ülkede İslam peygamberi ve hepimizin “anam, babam sana feda olsun Ya Resulallah” diyecek kadar sevdiği Allah Resulüne hakaret edilmesine asla razı olamayız” diye konuştu.



“MİLLETİMİZ TAHRİKLERE KAPILMAMALI, SİNSİ PLANLARA ASLA PRİM VERMEMELİDİR”

Bu topraklarda yüzyıllar boyunca din üzerinden çatışma alanlarının oluşturulduğunu belirten Konaç, “Bu millet inanan-inanmayan, laik-anti laik, Alevi-Sünni ayrımları kaşınarak tahrik ve provoke edilmiş, büyük bedeller ödenmiştir. Aynı oyunlar hep bu tür küçük tahriklerle başlamış, önemli hadiselerin başlamasına sebep olmuştur. Şu asla unutulmamalıdır ki, bu millet Allah ve peygamber sevgisini en üst perdeden yaşamış, tarihte binlerce insanını bu değerler için şehit vermiştir” ifadelerinde bulundu.



“SAYIN SAVCILARIMIZI BU KONUDA GEREĞİ İÇİN GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Kayseri Barosuna kayıtlı avukatlar ile Ekşi Sözlük internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Konaç, ''İnanan insanları rencide eden bu yayınların 5237 sayılı TCK 216/3, 218. maddelerine göre suç teşkil ettiğini düşünüyoruz. İlgili kanun 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişinin bu fiili kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını' öngörmektedir'' dedi.

Konaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İslam dini peygamberi olan Hz. Muhammed’e (SAV) ağır hakaret etmek suretiyle atılı suçları işleyen ilgili şirket yetkilileri ve IP adreslerinden kimlikleri tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçi olmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Toplumumuzun dini değerlerine saygı noktasında tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ederken, gerekli soruşturma yapılarak sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”

Konaç konuşmasının ardından 70 avukat ile site hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.