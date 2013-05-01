Kayseri'den İzmit'e Dilenmeye Gitti

İzmit Belediyesi, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri, Yürüyüş Yolu’nda kendisini acındırarak vatandaşlardan para toplayan 60 yaşlarında F.Ç isimli şahsı alarak belediyeye getirdiler. Burada üzeri aranan şahıstan 225 TL para açıktı. Aslen Kayserili olduğu belirlenen ve İzmit’te dilenmek için geldiği tespit edilen F.Ç.’nin dilenmeyi meslek edindiği öğrenildi. Yaklaşık bir saat içinde 225 TL para toplayan şahsın adına İstanbul Küçükyalı'da kayıtlı bir daire bulunduğu ve bu daireye her ay 800 TL taksit ödediği de kaydedildi. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yetkilileri, insanların duygularından yararlanarak dilenciliği meslek edinenlerle mücadelenin devam edeceğini belirterek, ” Vatandaşlardan, duygu sömürü yapanlara para vermemelerini istiyoruz. Şimdiye kadar gerçek ihtiyaç sahibi kişilerin dilencilik yaptığına hiç şahit olmadık. Kolay para kazanmayı meslek edinen bu kişilere itibar edilmezse bunlar da bir daha dilenmezler” dediler. İzmit’te dilenirken yakalanan F.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılıp 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.(iha)