İzmit Belediyesi, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri, Yürüyüş Yolu’nda kendisini acındırarak vatandaşlardan para toplayan 60 yaşlarında F.Ç isimli şahsı alarak belediyeye getirdiler. Burada üzeri aranan şahıstan 225 TL para açıktı. Aslen Kayserili olduğu belirlenen ve İzmit’te dilenmek için geldiği tespit edilen F.Ç.’nin dilenmeyi meslek edindiği öğrenildi. Yaklaşık bir saat içinde 225 TL para toplayan şahsın adına İstanbul Küçükyalı'da kayıtlı bir daire bulunduğu ve bu daireye her ay 800 TL taksit ödediği de kaydedildi. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yetkilileri, insanların duygularından yararlanarak dilenciliği meslek edinenlerle mücadelenin devam edeceğini belirterek, ” Vatandaşlardan, duygu sömürü yapanlara para vermemelerini istiyoruz. Şimdiye kadar gerçek ihtiyaç sahibi kişilerin dilencilik yaptığına hiç şahit olmadık. Kolay para kazanmayı meslek edinen bu kişilere itibar edilmezse bunlar da bir daha dilenmezler” dediler. İzmit’te dilenirken yakalanan F.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılıp 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.(iha)
Kayseri'den İzmit'e Dilenmeye Gitti
İzmit Belediyesi, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere göz açtırmıyor. Zabıta ekipleri, Yürüyüş Yolu’nda kendisini acındırarak vatandaşlardan para toplayan 60 yaşlarında F.Ç isimli şahsı alarak belediyeye getirdiler.
01 Mayıs 2013 Çarşamba 12:08
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
GAYRİ MEŞRU İNSANLAR YAPTIĞI İŞTEN NE CEZA ALABİLECEĞİNİ BİLİYOR CEZADA CAYDIRICI DEĞİL YAKALANIR SERBEST BIRAKILIR YİNE YAPAR ONLAR ÖYLE YAŞARKEN BİR MEMUR BİR İRALIK BİR HESAP AÇIĞI VERİR AĞIR CEZADA YARGILANIR ADAM MİLYARLAR ALIR ÇÜRÜK BİNAYA SAĞLAM RAPORU VERİR MEMURİYETTEN BİLE ATILMAZ BAŞKA İLE GÖNDERİLİR GİTTİĞİ YERDE YEMEYE DEVAM EDER.