Kayseri'den Nevşehir'e Horoz Dövüşüne Gittiler

Edinilen bilgiye göre, İbrahimpaşa Mahallesi Eski Sanayi Meydanı 1. Sokak'ta bulunan ve Kanatlı Hayvanları Yetiştirme ve Koruma Derneği'ne ait olduğu belirtilen bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Gece geç saatlerde düzenlenen operasyonda, söz konusu depoda kurulan ringde horoz dövüştürüldüğü tespit edildi. Operasyon anında, dernek başkanı olduğu belirtilen A.K. (43) ile depoda bulunan ve Nevşehir'in yanı sıra Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Konya'dan gelerek horoz dövüşüne iştirak ettikleri belirtilen 105 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar olay yerine gelen otobüslerle ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne oradan da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların gözaltına alınması sırasında dernek başkanı A.K., polise horoz dövüşü yaptırmadıklarını söyleyerek, "Biz dövüştürmüyor, yarıştırıyorduk" dedi.



Bu arada söz konusu depoda inceleme yapan polisler, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan bir ring ile birlikte bahisçiler ve seyirciler için oluşturulan tribünlerle karşılaştı. Yaralı horozların kanlar içerisindeki görüntüsü ise yürekleri sızlattı. Dövüşlerin yaptırıldığı alanda yerlerdeki kopmuş horoz kanatları ve kanlı bezlerde dikkat çekti.



Polis olayda ele geçirilen ve 4'ü yaralı olan yaklaşık 40 horozu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim ederken, yaralı horozların tedavisinin burada yapılacağı bildirildi.



Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 105 kişi için, kabahatler kanununa muhalefet ve kumar oynamak suçundan 169 TL idari para cezası uygulanırken, hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'na istinaden Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından 4 Bin TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dernek başkanı ve depo sahibi A.K. hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmek suçundan yasal işlem yapıldı.

