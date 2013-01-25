Kilis’te, ülkelerindeki iç kargaşadan kaçarak Kilis’e gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına dağıtılmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 200 adet soba Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi. Sobalar ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılırken, şu ana kadar Kilis’te ikamet etmekte olan 500 aileye soba dağıtımı yapıldığı bildirildi.
Kayseri'den Suriye'ye Soba Yardımı
Kayseri Organize Sanayi esnafı tarafından hibe edilen 200 adet soba Suriyelilere dağıtıldı.
25 Ocak 2013 Cuma 13:17
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