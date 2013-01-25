Kayseri'den Suriye'ye Soba Yardımı

Kilis’te, ülkelerindeki iç kargaşadan kaçarak Kilis’e gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına dağıtılmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 200 adet soba Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi. Sobalar ihtiyaç sahibi Suriyelilere dağıtılırken, şu ana kadar Kilis’te ikamet etmekte olan 500 aileye soba dağıtımı yapıldığı bildirildi.