Kayserigaz artık E-Devlet’te

Kayserigaz Tahsilat Birim Yöneticisi Yaşar Benli, Kayserigaz müşterilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla e-devlet uygulamasında yer alma fikri geliştirdi. Proje Lizbon'da gerçekleştirilen International SAP Conference for Utilities etkinliğinde 2017’nin en başarılı projeleri arasında gösterildi.17-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenen konferansta sunulan ‘E- Devlet Projesi’, etkinliğe katılan enerji ve dağıtım şirketleri tarafından büyük ilgi gördü.
Tahsilat Birim Yöneticisi Yaşar Benli, “Bu uygulama ile abonelerimiz E-Devlet üzerinden abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik borç bilgilerine erişim sağlayabilmekteler. E-Devlet projemiz özel doğalgaz dağıtım firmaları arasında bir ilk. Abonelerimiz 22 Mayıs 2018 itibarıyla E-Devlet sorgulamalarında abonelik ve borç sorgulamalarını yapabilmekteler. Müşteri memnuniyeti şirketimizin en duyarlı olduğu konulardan biri, bu kapsamda abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak, taleplerine cevap verebiliyor olmak gurur verici. E-Devlet entegrasyonumuzu abonelerimizin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz, abonelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Tahsilat Birim Yöneticisi Yaşar Benli, “Bu uygulama ile abonelerimiz E-Devlet üzerinden abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik borç bilgilerine erişim sağlayabilmekteler. E-Devlet projemiz özel doğalgaz dağıtım firmaları arasında bir ilk. Abonelerimiz 22 Mayıs 2018 itibarıyla E-Devlet sorgulamalarında abonelik ve borç sorgulamalarını yapabilmekteler. Müşteri memnuniyeti şirketimizin en duyarlı olduğu konulardan biri, bu kapsamda abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak, taleplerine cevap verebiliyor olmak gurur verici. E-Devlet entegrasyonumuzu abonelerimizin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz, abonelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.
İHA