Kayserigaz artık E-Devlet’te Kayserigaz, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla e-devlet uygulamasında yer alarak yeni bir projeye imza attı. E-Devlet sistemine entegre olarak gerçekleştirilen ve özel doğalgaz dağıtım şirketleri arasında bir ilk olan bu proje sayesinde, Kayserigaz aboneleri turkiye.gov.tr üzerinden abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik ödeme, borç bilgilerine erişim sağlayabilecek.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:54