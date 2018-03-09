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Kayserigaz'dan Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Müşteri memnuniyetinin iş hayatındaki en önemli süreçlerden biri olduğunun bilincinde olan ve ‘’Hizmet Kalitesi Yüksek Şirket” anlayışıyla Kayseri halkına hizmet sunan Kayserigaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde abonelerini ve kadın çalışanlarını unutmadı.

Kayserigaz'dan Dünya Kadınlar Günü kutlaması
Müşteri odaklı çalışan ve güvenilir bir şirket olarak faaliyetlerine yön veren Kayserigaz, 187 Acil hattına gelen ihbar değerlendirmelerinde bulunduğu evlerdeki kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü çiçeklerle kutlarken, Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay kadın çalışanları çalışma ofislerinde ziyaret ederek çiçek takdim etti. 
Çalışanlarına ve abonelerine verdiği değeri her zaman hissettiren bir şirket olan Kayserigaz’ın bu düşünceli davranışı takdir gördü. Aboneler ve çalışanlar, kadınlar için önemli günlerden biri olan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hatırlanmalarına karşı duydukları memnuniyetlerini belirterek Kayserigaz çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ettiler. 
Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay “Şirketimizin 15 yıllık başarılarla dolu tarihinde kadınlarımızın özverili çalışmaları ile her zaman şirketimizi üst seviyelere taşıdık. Kadınlar geçmişten bugüne birçok alanda gösterdiği başarılarla bizlerin gurur kaynağı olmaya devam edecek. Başarılarımızın mimarı olan siz değerli kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor; daha nice başarılara imza atmanızı temenni ediyorum.” dedi. 
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