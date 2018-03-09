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Kayserigaz'dan lise öğrencilerine eğitim

Kayseri Halkı’na güvenli gaz arzını sağlamak için tüm imkânları seferber eden ve eğitime verdiği önemi düzenli olarak yaptığı eğitim etkinlikleri ile gösteren Kayserigaz, öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Kayserigaz'dan lise öğrencilerine eğitim
Kayserigaz bünyesinde görev alan Enervis Bölge Sorumlusu Kemal Demirkaya, Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi’nde verdiği eğitimde, enerji ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve Türkiye’de enerji konu başlıkları ile ilgili bilgiler vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Eğitim sonunda, Furkan Doğan İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri düzenlenen eğitimle ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Kayserigaz’a bu eğitimi sundukları için teşekkürlerini ilettiler. 
Bilgi ve birikime giden yolun iyi bir eğitimden geçtiği bilinciyle eğitim çalışmalarını sürdüren Kayserigaz yetkilileri, bu yıl yapılması planlanan etkinliklerle eğitim çalışmalarına lise ve üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında devam edeceklerini bildirdi. 

İHA

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