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Kayserigaz iç tesisat biriminden ek mesai

Kayserigaz, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte abonelerine kesintisiz ve güvenli gaz arzı sağlayamaya devam ederek, onların sorunsuz bir kış geçirmeleri için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor.

Kayserigaz iç tesisat biriminden ek mesai
Müşteri memnuniyetinin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kayserigaz yetkilileri “Hiçbir abonemizin sorun yaşamasını istemeyiz, bu hassasiyetle, abonelerimize etkin ve güvenli doğalgaz sağlanması için gerekli önlemleri alan İç Tesisat Birimi ek mesai yapmaya devam ediyor” dedi.
Hafta içi fazladan mesai yapan İç Tesisat Birimi, gaz arzının kış aylarında herhangi bir aksaklığa uğramadan devam etmesi adına gerekli önlemleri almayı sürdüreceklerini belirtti.
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